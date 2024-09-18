نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات قضية السفير الإيراني في لبنان بعد انفجارات أجهزة الاتصال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت لبنان في يوم الثلاثاء، لسلسلة انفجارات من أجهزة الاتصال اللاسلكي "بيجر"، والتي أدت إلى وقوع ضحايا وإصابات.

من بين الأنباء التي انتشرت، كان هناك تقارير عن إصابة خطيرة للسفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، حيث تم الإبلاغ عن فقدانه لإحدى عينيه.

بيان السفارة الإيرانية

أعلنت السفارة الإيرانية في بيروت، يوم الأربعاء، أن ما يُشاع عن حالة السفير أماني غير دقيق.

وقالت في بيانها المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): «نود الإعلام بأن عملية علاج السفير مجتبى أماني تسير بشكل جيد، وأن الشائعات حول الحالة الجسدية والبصرية له غير صحيحة».

هذا التصريح جاء بعد أن انتشرت تقارير صحفية تناقلتها وسائل الإعلام العالمية.

التقارير الإعلامية

قبل بيان السفارة الإيرانية، كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في تقريرها أن السفير الإيراني فقد إحدى عينيه تمامًا خلال الانفجار، وأن عينه الأخرى تعرضت لإصابات بالغة.

كما تم تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر السفير أماني وهو ينقل إلى المستشفى، وقد كانت عيناه مغطاتان بالضمادات وملابسه مغطاة بالدماء.

تصريحات شركة "جولد أبولو"

في تطور آخر، أعلنت شركة "جولد أبولو" التايوانية عن مسؤولية تصنيع أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان وسوريا، والتي تسببت في مقتل 9 أشخاص في لبنان.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الأجهزة التي انفجرت كانت من إنتاج شركة أوروبية في المجر، وأكدت أنها لا تتحمل مسؤولية تصنيعها أو توزيعها.

وأشارت إلى أن أجهزة الاتصال التي تعرضت للانفجارات تحمل علامتها التجارية لكن تم تصنيعها بالاستعانة بمصادر خارجية من قبل شركة أوروبية.

تطورات إضافية

حسب وكالة "رويترز"، قال سو تشينج كوانج، مؤسس شركة "جولد أبولو"، إن الأجهزة التي انفجرت في لبنان كانت تحمل علامة الشركة التجارية ولكن تم إنتاجها وتوزيعها من قبل شركة أوروبية في المجر.

وأضاف أن هذه الشركة الأوروبية كانت لديها الحق في استخدام العلامة التجارية لشركته.