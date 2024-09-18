نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تفجيرات البيجر".. شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بسبب تصاعد التوترات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت عدد من شركات الطيران العالمية، الثلاثاء، تعليق رحلاتها إلى إسرائيل عقب تهديد حزب الله بالرد على تفجيرات "البيجر" التي هزت لبنان مؤخرًا. ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، ألغت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها بين باريس وتل أبيب لمدة 48 ساعة.

كما أعلنت مجموعة لوفتهانزا عن تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وطهران حتى 19 سبتمبر، مشيرة إلى تزايد المخاوف الأمنية في المنطقة. وأكدت الشركة أنها ستُقيم الوضع في الأيام المقبلة قبل اتخاذ أي قرارات إضافية.

كذلك، قررت الخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية تأجيل رحلاتهما إلى إسرائيل خلال الـ48 ساعة القادمة.

يأتي هذا القرار بعد انفجارات أجهزة الاتصال "البيجر" التي أدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 2800 آخرين في لبنان، بالإضافة إلى إصابة 14 شخصًا في دمشق نتيجة انفجار أجهزة اتصال مماثلة. حزب الله حمل إسرائيل مسؤولية هذه الانفجارات، متوعدًا بالرد الحاسم.