نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: علاقاتنا مع موسكو ستشهد نموا مستداما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تعزيز التعاون بين إيران وروسيا من شأنه أن يقلل من تأثير العقوبات والإجراءات الظالمة التي تواجهها الدولتان، مشيرًا إلى أن العلاقات بينهما ستشهد نموًا مستدامًا.

تاريخ العلاقات بين طهران وموسكو

وخلال لقائه مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الذي يزور طهران، أكد بزشكيان على "الأهمية التاريخية للعلاقات بين إيران وروسيا"، مشددًا على أن "حكومة الجمهورية الإسلامية الرابعة عشرة ستواصل بجدية تعزيز مجالات التعاون والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز الروابط الثنائية".

وأشار بزشكيان إلى تصريحات شويغو بشأن التحضيرات لعقد اجتماع ثنائي على هامش قمة قازان لمجموعة "بريكس"، حيث أعرب عن تطلعه لإجراء مباحثات مثمرة حول التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين البلدين، بما في ذلك في إطار تكتل "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون واتحاد أوراسيا الاقتصادي.

رسالة من الرئيس الروسي

وفي سياق متصل، أبلغ شويغو بزشكيان برسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كبار المسؤولين الإيرانيين، مفادها أن موقف موسكو تجاه التعاون مع إيران في القضايا الإقليمية لا يزال ثابتًا.

وقال شويغو لبزشكيان: "نحن نتطلع إلى زيارتكم على هامش قمة رؤساء دول بريكس في قازان".

ستستضيف مدينة قازان من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل قمة مجموعة "بريكس" التي تضم 10 دول، من بينها مصر والإمارات والسعودية.

وتُمثل مجموعة "بريكس" حاليًا 45% من سكان العالم و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة الـ G7 التي تبلغ 30%. ومنذ بداية العام الجاري، انضمت مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا إلى مجموعة "بريكس"، إلى جانب روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا. وتُبدي قرابة 23 دولة أخرى رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.