مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير قصي الضحاك، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، على أهمية تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. شدد الضحاك على ضرورة إنهاء الاحتلال في أسرع وقت، وقف الاستيطان فورًا، وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية.

في بيان ألقاه الثلاثاء باسم المجموعة العربية خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة، كرر السفير السوري ما جاء في الرأي الاستشاري الصادر في 19 يوليو الماضي، والذي أكد أن كيان الاحتلال ملزم بتعويض الأضرار التي لحقت بالأفراد والكيانات المتضررة. وأشار البيان إلى أن جميع الدول والمنظمات الدولية يجب أن تمتنع عن إضفاء أي شرعية على الوضع الحالي الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي، وأن تمتنع عن دعم استمرار هذا الوضع.

ضرورة متابعة تنفيذ الرأي الاستشاري

وشدد الضحاك على ضرورة متابعة تنفيذ الرأي الاستشاري، وفقًا للتوصيات الواردة في الفقرة التاسعة من فتوى محكمة العدل الدولية، التي تدعو الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن.

كما أدان السفير السوري بوضوح الجرائم المستمرة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأكد ضرورة وقفها فورًا. ورفض السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه استقلال دولة فلسطين، بالإضافة إلى خطط ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.

وفي ختام بيانه، دعا السفير الضحاك أعضاء الجمعية العامة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وإقرار عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. وأكد أن دعم مشروع القرار المقدم للدورة الحالية للجمعية العامة هو خطوة أساسية نحو تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني.

إدانة المجموعة العربية للاعتداءات الإسرائيلية

كما عبر الضحاك عن إدانة المجموعة العربية للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وللعدوان المستمر على لبنان. وجدد تضامن المجموعة مع سوريا ولبنان، مطالبًا بوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية لتفادي المزيد من التصعيد الذي يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

أخيرًا، أعرب المندوب السوري عن ترحيبه بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ودعوته لوضعه موضع التنفيذ، مجددًا دعم سوريا للشعب الفلسطيني وأهل الجولان السوري المحتل، ودعوة المجتمع الدولي لوضع حد للعدوان الإسرائيلي.