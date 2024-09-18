نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سؤال وجواب عن أجهزة "البيجر" الآمنة التي يستخدمها حزب الله وتحولت لقنبلة انفجرت في يد مقاتليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أًصدر حزب الله اللبناني، بيانًا أعلن فيه انفجار عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالبيجر، والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة.

ويرصد موقع "دوت الخليج"، في صيغة سؤال وجواب تفاصيل انفجارات أجهزة "البيجر" الآمنة التي يستخدمها مقاتلو حزب الله.

ما هو هو جهاز البيجر؟

هو جهاز لاسلكي صغير كان يُستخدم بشكل شائع قبل انتشار الهواتف المحمولة لإرسال واستقبال رسائل نصية قصيرة أو تنبيهات، ويعتمد على إرسال إشارات عبر الشبكات اللاسلكية.

ما هي أنواع أجهزة البيجر؟

- أجهزة بيجر المستقبِلة: ويمكنها أن تستقبل الرسائل أو الإشعارات من جهات إرسال معينة، دون إرسالها.

- أجهزة بيجر المستقبِلة والمرسِلة: ويمكنها إرسال واستقبال الرسائل النصية، على الرغم من محدودية قدراتها، مقارنة بالهواتف الذكية اليوم.

أين تستخدم أجهزة البيجر؟

تستخدم أجهزة البيجر، بشكل رئيسي في المستشفيات، والشركات، وبين رجال الأمن، وأحيانا قليلة بين الأفراد.

ما هي أسباب انفجارات أجهزة البيجر في يد مقاتلي حزب الله؟

تقوم الأجهزة المختصة في حزب الله، حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنيًا وعلميًاـ لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، ‏بينما تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى ‏‏والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية.

ما حجم ضحايا انفجارات أجهزة اتصال "بيجر"؟

كشف وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن عدد ضحايا انفجارات أجهزة الاتصال من نوع "بيجر" وصل إلى 4000 جريح من بينهم سفير طهران في بيروت مجتبى أماني، بالإضافة إلى 11 قتيل من بينهم طفلة عمرها ثماني سنوات، ونجل النائب في حزب الله علي عمار مهدي، فضلا عن وقوع إصابات في صفوف أبناء مسؤولين في حزب الله بعضها خطرة، مؤكدًا أن هذه الإحصائيات ليست نهائية حتى الآن.

ما هي أنواع إصابات ضحايا انفجارات أجهزة البيجر؟

تعددت الإصابات ما بين في الوجه واليد ومنطقة البطن، والعيون.

هل إسرائيل متورطة في انفجارات أجهزة البيجر؟

حمّل حزب الله، بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة، العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين"، متعهدًا بـ "القصاص العادل" على "العدوان الآثم.

ما هو تعليق الحكومة اللبنانية عن الانفجارات؟

أدانت الحكومة اللبنانية، الانفجارات ووصفته بـ "العدوان الإسرائيلي الإجرامي"، والذي يشكل خرقًا خطيرًا للسيادة اللبنانية وإجرامًا موصوفًا بكل المقاييس.

ماذا قالت إسرائيل وأمريكا عن انفجارات أجهزة البيجر؟

حتى الآن لم تعلق إسرائيل على الاتهامات اللبنانية، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مجلس الوزراء ما قالت إنه "أوامر للوزراء بعدم الإدلاء بأي تصريحات".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان ولا تقييمات عن هوية المسؤول عنها.

ماذا قال عميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن عن الانفجارات؟

إدوارد سنودن عميل الاستخبارات الأمريكية السابق رجح أن يكون سبب انفجار أجهزة اتصالات حزب الله "هو متفجرات مزروعة وليس عملية قرصنة.

وأضاف سنودن، أنه لو كانت المشكلة مرتبطة ببطاريات محترقة، فعندها كان يتوقع حصول المزيد من الحرائق الصغيرة.