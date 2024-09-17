نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الرقب": إذا لم يرد حزب الله بقوة فإنه ذاهب للتفكك والانكسار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، اليوم الثلاثاء على انفجار أجهزة لا سلكية، قائلا:" إذا لم يرد حزب الله اللبناني بشكل يؤلم الاحتلال، فمن المتوقع أنه ذاهب للتفكك والانكسار".

وأكد الرقب، أن حرب الاستنزاف لم يعد لها قيمة، وهي حتى الآن لمصلحة الاحتلال.

وخلال الساعات الماضية، أشار وزير الصحة اللبناني إلى أن غالبية الإصابات المسجلة حتى الآن هي في الوجه أو اليد أو البطن.

الهجوم السيبراني الإسرائيلي وإصابة السفير الإيراني

في نفس الوقت الذي حدثت فيه تلك الانفجارات، أعلنت وكالة "مهر" الإيرانية عن تعرض سفير إيران في لبنان، مجتبى أماني، لإصابة نتيجة هجوم سيبراني إسرائيلي استهدف لبنان وسوريا.

أثار هذا الهجوم الإلكتروني قلقًا كبيرًا في الأوساط اللبنانية والإيرانية، حيث يُعتبر جزءًا من التصعيد المستمر في المنطقة.

الصحة اللبنانية

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة وإصابة نحو 2750 آخرين اليوم الثلاثاء، جراء انفجار أجهزة لا سلكية في مناطق مختلفة في البلاد.

وأوضح فراس الأبيض أن "هناك نحو 200 جريح إصابتهم بليغة، ونحو 100 حالتهم حرجة".