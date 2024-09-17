نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تنفي أي صلة لها بتفجير أجهزة الاتصالات في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ليست متورطة في حوادث انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان، ولا علم مسبقا لها بالأمر.

وقال في مؤتمر صحفي: "نحن نجمع المعلومات. أستطيع أن أقول لكم إن الولايات المتحدة ليست متورطة في هذا. ولم يتم إبلاغنا مسبقا بأي شيء".

وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة تريد حلا دبلوماسيا للصراع بين لبنان وإسرائيل، وأضاف أنه "من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تأثير الحادث على مفاوضات السلام في غزة".

وأصيب أكثر من 2500 شخص من أعضاء "حزب الله" اللبناني، إثر انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية التي كانوا يحملونها في مناطق متفرقة من لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن أعدادا كبيرة من المصابين يتوافدون إلى المستشفيات والإصابات ناتجة عن انفجار أجهزة لاسلكية، مناشدة المواطنين التوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم للمصابين.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة وإصابة نحو 2750 غالبيتهم من عناصر "حزب الله" آخرين اليوم الثلاثاء، جراء انفجار أجهزة لا سلكية في مناطق مختلفة في البلاد.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء، في بيان، مقتل طفلة واثنين من عناصره ‏وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة، نتيجة انفجار عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ "بيجر"، والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات الحزب ‏المختلفة.

وأكد "حزب الله" في بيان أنه "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم فإننا نحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".‏