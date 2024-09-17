نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل نجل النائب عن "حزب الله" علي عمار في انفجارات أجهزة "البيجر" اللاسلكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل Rt في لبنان بمقتل محمد مهدي عمار، نجل النائب في مجلس النواب اللبناني عن "حزب الله" علي عمار، بانفجار جهاز "البيجر" اللاسلكي، إثر الاستهداف الأخير في البلاد.



وفي تصريحات لقناة "الجديد"، قال النائب علي عمار تعليقا على مقتل ابنه: "نقول إنا لله وإنا إليه راجعون.. لنا يوم مع هذا العدو، والأيام بيننا، وما حصل هو بمثابة عدوان إسرائيلي واضح وسنتعامل معه باللغة التي يفهمها".

وأضاف علي عمار متحدثا عن نجله الراحل: "كرّس كل حياته في سبيل هذا الخط ونال ما كان يبتغيه ويسعى إليه".

هذا ووصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لتقديم واجب العزاء بنجل النائب علي عمار على رأس وفد سياسي، حيث صرح بالقول: "نتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى"، متابعا: "إن ما جرى اليوم خطير للغاية".

وكان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض قد أعلن عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة وإصابة نحو 2750 آخرين اليوم الثلاثاء - في حصيلة أولية - جراء انفجار أجهزة لا سلكية في مناطق مختلفة في البلاد.

وأكد "حزب الله" في بيان له أنه "قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 انفجر عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ "بايجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة"، مشيرا إلى أن انفجار هذه الأجهزة أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وحمّل "حزب الله" اللبناني إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضا، وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة"، مؤكدا أن "هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب".