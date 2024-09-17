قيس سعيد يتهم جهات أجنبية بالسعي لإفشال حركة التحرر الوطني في تونس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "الكرتلات واللوبيات المرتبطة بجهات أجنبية هدفها إفشال حركة التحرر الوطني".

وقال سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الاثنين، إن "الشعب التونسي عند هذه الجهات ليس له الحق في أن يكون حرا"، مؤكدا على أن الشعب "هو صاحب السيادة يختار وفق إرادته ويقضي على شبكات الفساد ويطهّر البلاد".

وشدد الرئيس التونسي على أن "الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي والقانون يجب أن يطبّق على الجميع"، مؤكدا أن "الشعب التونسي من حقه الشرعي والمشروع أن يقرر مصيره بنفسه".