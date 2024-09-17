العالم اليوم - انتعاش إنتاج التصنيع بالولايات المتحدة في أغسطس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 04:25 مساءً - شهدت المصانع في الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في الإنتاج في أغسطس وسط انتعاش في إنتاج السيارات لكن بيانات الشهر السابق جرى تعديلها بالخفض، مما يشير إلى أن قطاع التصنيع لا يزال في حالة ركود.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء، إن إنتاج المصانع ارتفع 0.9 بالمئة بعد انخفاض 0.7 في يوليو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع إنتاج المصانع 0.3 بالمئة بعد انخفاض 0.3 بالمئة في يوليو.

وصعد إنتاج المصانع 0.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس. ولا يزال قطاع التصنيع الذي يمثل 10.3 بالمئة من الاقتصاد الأميركي يعاني عجزا بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد يكون التعافي وشيكا إذ من المتوقع أن يبدأ المركزي الأميركي في تيسير السياسة النقدية غدا الأربعاء.

وزاد إنتاج السيارات وقطع الغيار 9.8 بالمئة الشهر الماضي بعد تراجعه 8.9 في يوليو. وارتفع إنتاج تصنيع السلع المعمرة 2.1 بالمئة بعد هبوطه 1.5 بالمئة في يوليو.

وانخفض إنتاج تصنيع السلع غير المعمرة 0.2 بالمئة بسبب الطباعة والدعم ومنتجات البترول والفحم، مما عوض المكاسب المحققة في إنتاج المواد الكيميائية والورق.

وارتفع إنتاج التعدين 0.8 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضه 0.4 بالمئة في يوليو.