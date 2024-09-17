العالم اليوم - اجتماع وتأهب للتصعيد.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

انتم الان تتابعون خبر اجتماع وتأهب للتصعيد.. ماذا يحدث في إسرائيل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 04:25 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بعقد اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والقيادة الأمنية في ملجأ القيادة في وزارة الدفاع في تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قائد الجبهة الداخلية أبلغ رؤساء السلطات المحلية باحتمال وقوع تصعيد دون الإعلان عن تعليمات جديدة.

يأتي هذا التأهب الأمني في إسرائيل بعد إصابة المئات من أعضاء حزب الله بصورة بالغة بسبب انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها في جنوب بيروت وفي سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان هي أحدث طراز جلبه حزب الله في الأشهر الأخيرة.

كما أفادت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية بإصابة السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني بانفجار جهاز بيجر.

وأفاد المرصد السوري بوصول عدد من عناصر حزب الله اللبناني إلى المستشفيات في دمشق ومحافظة ريف دمشق نتيجة إثر تعرضهم لإصابات بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها.