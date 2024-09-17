العالم اليوم - مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع بشكل غير متوقع في أغسطس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 03:28 مساءً - ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع في أغسطس، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي خلال معظم الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة الخارجية، الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة زادت 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالزيادة بنسبة 1.1 بالمئة في يوليو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوط مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، 0.2 بالمئة بعد ارتفاع واحد بالمئة في يوليو. وتراوحت التقديرات بين خفض 0.6 بالمئة وزيادة 0.6 بالمئة.

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