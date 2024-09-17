العالم اليوم - الأردن ومصر يحذران من خطورة استمرار الاعتداءات في الضفة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية أحمد فهمي إن السيسي تلقى اتصالا من الملك عبدالله الثاني، جرى خلاله التباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن جهود التهدئة.

وأضاف: "أشاد العاهل الأردني بالدور الذي تقوم به مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما ثمن الرئيس (المصري) الجهود الأردنية في ذات السياق".

وتابع: "أكد الجانبان رفضهما التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين، مشددين على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يواجهها".

وأوضح فهمي أن الزعيمين حذرا في هذا الصدد من خطورة استمرار الحرب في غزة، واتساع نطاق الانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية، بما يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة، ويؤدي لتداعيات سلبية على شعوب المنطقة كافة، وعلى السلم والأمن الدوليين.

وكشفت وكالة الأنباء الأردنية أن الزعيمين شددا أيضا "على ضرورة مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل كامل حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".