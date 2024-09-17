نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. ترامب يكشف تفاصيل محاولة اغتياله ويشيد بجهاز الخدمة السرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، لأول مرة علنًا عن تفاصيل محاولة اغتياله الأخيرة، مشيدًا بجهاز الخدمة السرية ووكالات إنفاذ القانون، وكذلك بشاهد ساعد في القبض على المشتبه به.

في مقابلة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تحدث ترامب عن الحادثة التي وقعت أثناء لعبه الغولف مع بعض أصدقائه في صباح هادئ يوم الأحد. قال ترامب: "كل شيء كان جميلًا وهادئًا، وفجأة سمعنا طلقات نارية، ربما أربع أو خمس". أضاف أنه تحرك بسرعة مع فريقه إلى العربات، وكان بصحبة عميل من جهاز الخدمة السرية الذي تصرف بسرعة ورصد فوهة البندقية من بين الشجيرات.

وأوضح ترامب كيف تمكنت السلطات من القبض على المسلح بمساعدة شاهد قام بتصوير سيارة المشتبه به، مما أدى إلى تعقب الجاني. وأشاد ترامب بالشاهد قائلًا: "من كان يتصور أن التقاط صورة لمؤخرة شاحنة يمكن أن يكون مهمًا للغاية؟". وأضاف: "الخدمة السرية قامت بعمل رائع، وتمكنوا من وضع هذا الشخص الخطير للغاية خلف القضبان".

وفي يوم الإثنين، وُجهت إلى المشتبه به، راين ويسلي روث، البالغ من العمر 58 عامًا، تهمتي حيازة سلاح غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي. روث، وهو أميركي موالٍ لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا، اعتُقل الأحد وظهر أمام قاضٍ فيدرالي في فلوريدا.

تعتبر هذه المحاولة جزءًا من تصاعد التوترات حول الشخصيات السياسية البارزة في الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.