العالم اليوم - غانتس: نتنياهو يعرض أمن إسرائيل للخطر.. ويحذر من حرب إقليمية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 11:18 صباحاً - فتح الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، الثلاثاء، النار على رئيس حكومته بنيامين نتنياهو وذلك في أعقاب انتشار تقارير عن تنحية يوآف غالانت وزير الدفاع واستبداله بجدعون ساعر المقرب من نتنياهو.

وقال غانتس، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "تغيير وزير الدفاع عشية حملة واسعة في الشمال قد تتحول إلى حرب إقليمية، إهمال أمني".

واعتبر زعيم حزب "معسكر الدولة" أن "ما يفعله نتنياهو في هذه الساعات وخلال الحرب يعرض أمن إسرائيل للخطر بطريقة ملموسة"، على حد قوله.

واتهم نتنياهو بأنه "بدلاً من أن ينشغل بالانتصار على حماس وإعادة المختطفين والحرب مع حزب الله والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، ينشغل في تجمعات سياسية ساخرة وتغيير وزير الدفاع قبل حملة واسعة في الشمال، وهذا يدل على سوء الحكم والأولويات المشوهة".

وفي السياق، كشفت القناة 12 العبرية أن "اتفاق نتنياهو مع ساعر لتعيين الأخير وزيرًا للدفاع بدلًا من غالانت قد يعلن مساء الثلاثاء".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر قولها إن "الخلافات بين الجيش والحكومة وصلت إلى مستويات حادة جدًّا أمس"، مضيفين أن "مسؤولين في المؤسسة الأمنية حذّروا الحكومة من التسبب بحرب شاملة".

وذكرت الصحيفة أن "الحكومة تخطط لاتخاذ خطوات متهورة في لبنان بينها العمل البري"، في وقت أكد فيه نتنياهو أن "إعادة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم بات أحد أهداف الحرب".