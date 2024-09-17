العالم اليوم - قتلى بقصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر قتلى بقصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 11:18 صباحاً - قتل 5 فلسطينيين، بينهم طفلة، صباح الثلاثاء، في قصف للطائرات الإسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بمقتل 4 مواطنين، بينهم طفلة، جراء قصف عدة منازل في مخيم البريج، وما زال هناك العشرات من العالقين تحت الأنقاض.

وكشفت المصادر ذاتها، عن سقوط قتيل جراء قصف إسرائيلي على دراجة هوائية في منطقة قيزان رشوان بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما استهدف قصف إسرائيلي مدفعي حيّي تل الهوا والصبرة جنوب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية تابعة لحماس، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 41.252، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95.497، في حين لا يزال الآلاف تحت الأنقاض.