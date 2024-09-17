العالم اليوم - الأسوأ منذ عقدين.. كارثة وسط أوروبا جراء العاصفة "بوريس"

انتم الان تتابعون خبر الأسوأ منذ عقدين.. كارثة وسط أوروبا جراء العاصفة "بوريس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 11:18 صباحاً - لقي 15 شخصا مصرعهم جراء العاصفة "بوريس" التي أصابت وسط أوروبا منذ أيام مخلفة فيضانات هي الأسوأ منذ عقدين والتي نجم عنها انهيارات في السدود.

العاصفة ضربت النمسا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا وهنغاريا وتسببت في إجلاء مئات الأشخاص وعزل قرى بأكملها.

ولقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم في رومانيا و4 في بولندا فضلا عن 2 في النمسا و1 في التشيك التي أعلنت السلطات فيها فقدان 7 أشخاص.

وبلغ عدد السدود التي انهارت حتى الآن جراء السيول 12 سدا، بينما انقطعت خدمات الكهرباء والمياه عن عدد من المناطق لا سيما في ولاية النمسا السفلى بالنمسا.

وسارعت الدول المتضررة لإغلاق المدارس في المناطق المنكوبة وإجلاء السكان واستنفار القدرات لتقديم المساعدات.

ففي التشيك أجلت السلطات نحو 12 ألف شخص من المناطق المتضررة، خاصة بعد انقطاع الكهرباء عن ربع مليون منزل مطلع الأسبوع.

هذا وتوقفت حركة القطارات بين جمهورية التشيك وبولندا بشكل مؤقت وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.

وأغلقت بولندا 420 مدرسة في 4 مناطق طالتها الفيضانات وتتحضر البلاد لموجة ثانية من السيول الغزيرة، وتستعد السلطات في النمسا أيضا لهذه الموجة.

من جانبها أعلنت هنغاريا أن ما يصل إلى 120 ألف جندي مستعدون للمساعدة إذا تطلب الأمر.