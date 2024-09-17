العالم اليوم - الأردن.. استلام جثمان منفذ هجوم جسر الملك حسين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 06:24 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، أنه جرى استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في المملكة بعد تسليمه لذويه.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في 8 سبتمبر الجاري.

وكانت السلطات الإسرائيلية قالت إن مسلحا قادما من الأردن قتل 3 مدنيين إسرائيليين، في هجوم قرب جسر الملك حسين (جسر اللنبي) في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن ترديه قوات الأمن الإسرائيلية قتيلا.

وكان هذا هو أول هجوم من نوعه على الحدود مع الأردن منذ 7 أكتوبر، عندما قادت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل، التي شنت حربا مدمرة على قطاع غزة مستمرة حتى الآن.