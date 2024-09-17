العالم اليوم - بوينغ تجمد التوظيف وتسعى للحفاظ على السيولة بعد بدء إضراب

انتم الان تتابعون خبر بوينغ تجمد التوظيف وتسعى للحفاظ على السيولة بعد بدء إضراب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 05:26 صباحاً - أوقفت شركة بوينغ التوظيف واتخذت خطوات شاملة للحفاظ على السيولة النقدية بعد أن أضرب نحو 33 ألف موظف عن العمل يوم الجمعة.

ومن بين الخطوات التي اتخذتها الشركة بحث منح الكثير من الموظفين والمديرين والمسؤولين التنفيذيين إجازات مؤقتة في الأسابيع المقبلة.

وقال براين ويست المدير المالي لشركة بوينغ"الإضراب يعرض تعافينا لخطر كبير ويجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السيولة النقدية وحماية مستقبلنا المشترك".

وبالإضافة إلى تجميد التوظيف على جميع المستويات في بوينغ، أوقفت شركة صناعة الطائرات معظم رحلات السفر لموظفيها، وعلقت النفقات الرأسمالية غير الضرورية والإنفاق على المرافق.