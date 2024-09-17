العالم اليوم - جهاز "الخدمة السرية" يعلّق على منشور ماسك "المثير للجدل"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 04:29 صباحاً - علّق جهاز "الخدمة السرية"، الإثنين، على منشور للملياردير إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تحدث فيه عن عدم وجود محاولات لاغتيال الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

ونشر ماسك المنشور بعد إلقاء القبض على رجل يشتبه في تخطيطه لاغتيال الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قرب ملعب ترامب للغولف في ويست بالم بيتش يوم الأحد.

وكتب ماسك مالك منصة إكس والرئيس التنفيذي لتسلا يوم الأحد "لا أحد يحاول حتى اغتيال بايدن/ كامالا" وأرفق كلماته بصورة تعبيرية لوجه بحاجب مرتفع.

ورغم أن ماسك حذف المنشور، إلا أن جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرؤساء الحاليين والسابقين ونواب الرؤساء وغيرهم من كبار المسؤولين، قال إنه على علم بالأمر.

وأفاد متحدث باسم الجهاز لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني بأن "الخدمة السرية على علم بمنشور إيلون ماسك، ونحن لا نعلق على المسائل المتعلقة بالمخابرات الوقائية. ومع ذلك، يمكننا القول إن الخدمة السرية تحقق في جميع التهديدات المتعلقة بالأشخاص الذين تعمل على حمايتهم".

ورفض المتحدث توضيح ما إذا كان الجهاز قد تواصل مع ماسك الذي بدا وكأنه يحاول في منشورات لاحقة إظهار أنه كان يمزح.

وأثار منشور ماسك انتقادات من اليسار واليمين، وعبّر البعض عن مخاوف من أن كلماته الموجهة إلى ما يقرب من 200 مليون متابع قد تحرض على العنف ضد بايدن وهاريس.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بيتس قد قال يوم الإثنين "لا ينبغي إلا التنديد بالعنف، وليس تشجيعه أو المزاح بشأنه. هذا خطاب غير مسؤول".