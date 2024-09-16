نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأمريكي يعلن سحب قواته بشكل كامل من النيجر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا "أفريكوم" اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أنهت سحب قواتها بشكل كامل من النيجر.



وقالت القيادة في بيان: "أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة دفاع جمهورية النيجر استكمال سحب العسكريين والمعدات الأمريكية من الدولة الإفريقية”، مشيرة إلى أن العملية، التي بدأت في 19 مايو الماضي، اكتملت فعليا في 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف البيان أن "التعاون والتواصل الفعال بين جيشي الولايات المتحدة والنيجر ضمنا أن يكون الانسحاب آمنا ومنظما ومسؤولا"، مؤكدا أن العملية مرت دون أي صعوبات وفي الموعد المتفق عليه بين الطرفين.

وفي مارس، أنهت النيجر اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، تم بموجبها إنشاء قاعدة أمريكية للطائرات المسيرة في شمال الدولة الإفريقية.

وأشارت السلطات النيجرية إلى أن الاتفاق كان مفروضا قسرا على السلطات ولم يكن يلبي مصالح الشعب.

وبحلول نهاية عام 2023، كان هناك نحو 1100 عسكري أمريكي في النيجر، معظمهم يتمركزون في قاعدة جوية بالقرب من أغاديز