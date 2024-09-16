العالم اليوم - إسرائيل تعدل النمو الاقتصادي بالخفض في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعدل النمو الاقتصادي بالخفض في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - أظهرت بيانات، الإثنين، أن الاقتصاد الإسرائيلي نما في الربع الثاني بمعدل أبطأ من المعلن سابقا في البيانات الأولية مع استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في غزة.

وقال المكتب المركزي للإحصاء في ثاني تقدير له إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024.

وأظهر التقدير الأولي الشهر الماضي نمو الاقتصاد 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

ونال الاقتصاد دعما من ارتفاع الإنفاق الخاص والعام والاستثمار في الأصول الثابتة بينما تراجعت الصادرات.

وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2 بالمئة من 17.3 بالمئة، إذ تعافى الاقتصاد من انكماش حاد في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب.