العالم اليوم - متحور جديد لكورونا يثير المخاوف.. هذه أبرز أعراضه

انتم الان تتابعون خبر متحور جديد لكورونا يثير المخاوف.. هذه أبرز أعراضه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 12:28 مساءً - حذر الأطباء من متحور جديد فيروس كورونا "كوفيد 19" يعرف بإكس إي سي كوفيد، وحددوا عددا من الأعراض للمرض والخطوات الاحترازية للتعامل معه.

ويذكر أطباء متخصصون أن المتحور الجديد تم اكتشافه لأول مرة في ألمانيا خلال الصيف، مؤكدين أنه ينتشر بسرعة، بحسب ما أفادت صحيفة ميرور البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن أطباء قولهم إن: "أي شخص قد يعاني من سعال جديد ومستمر أو فقدان الشهية أو انسداد أو سيلان في الأنف في الأسابيع المقبلة يجب عليه البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالأصدقاء والعائلة".

وأضافوا أن: "هذه الإجراءات ستكون خطوات احترازية للمساعدة في منع انتشار أي عدوى بما في ذلك النوع الجديد من فيروس كورونا".

ويعد المتحور الجديد مزيد من نوعين من المتحورات ويتميز بسرعة انتشاره حيث تم اكتشافه حتى الآن في 15 دولة.

تؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أنه على الرغم من أهمية توخي الحذر، فإن أيا من الأعراض المذكورة أو مجموعة منها قد لا تعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس كورونا.

فقد تكون هذه الأعراض علامات على وجود عدوى أو مرض آخر، أو شيء غير خطير على الإطلاق.

لكن في نفس الوقت فإن العزل الذاتي سيساعد في وقف الانتشار المحتمل لكوفيد، فهو إجراء مهم لمنع الآخرين، وخاصة الضعفاء، من التعرض لهذا النوع.

ويقول الأطباء أيضا إنه يجب على البريطانيين مواكبة اللقاحات والجرعات المعززة، قد لا تمنع اللقاحات العدوى بشكل كامل، لكنها تظل وسيلة الحماية الأكثر فعالية ضد المرض الشديد والاستشفاء والوفاة.