بايدن يوجه بتوفير موارد كافية لضمان سلامة ترامب بعد محاولة اغتيال

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن بيانًا يوم الأحد يتعلق بحادث إطلاق أعيرة نارية قرب ملعب ترامب للغولف في بالم بيتش، فلوريدا، الذي وقع في وقت سابق من اليوم. وأشار بايدن في بيانه إلى أن فريقه أطلعه على التحقيق الجاري من قبل أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية بشأن محاولة اغتيال محتملة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن: "أثني على عمل جهاز الخدمة السرية وشركائهم في إنفاذ القانون على يقظتهم وجهودهم للحفاظ على سلامة الرئيس السابق ومن حوله." وأضاف: "أنا مرتاح لأن الرئيس السابق لم يصب بأذى، وهناك تحقيق نشط في هذا الحادث حيث تجمع أجهزة إنفاذ القانون المزيد من التفاصيل حول ما حدث."

وأكد بايدن على موقفه الحازم ضد العنف، قائلًا: "لا مكان للعنف السياسي أو أي عنف على الإطلاق في بلدنا." وأوضح أنه وجه فريقه لضمان توفير جميع الموارد والقدرات والتدابير الوقائية اللازمة لجهاز الخدمة السرية للحفاظ على سلامة الرئيس السابق.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أشار إلى أن ترامب، الذي يعد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بخير، مضيفًا أن هذه المحاولة كانت الثانية على ما يبدو يوم الأحد بالقرب من ملعبه للغولف في فلوريدا.

كمت نقلت صحيفة نيويورك تايمز وقناة فوكس نيوز وفقًا لمسؤولين في قوات إنفاذ القانون، رصد عناصر جهاز الخدمة السرية مسلحًا في الأحراش قرب الملعب وأطلقوا النار عليه. المشتبه به، الذي يُدعى ريان ويسلي روث (58 عامًا) من هاواي، ألقى بندقية هجومية من طراز AK-47 وفرّ في سيارة، لكنه ألقي القبض عليه لاحقًا.

التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث، بينما تواصل السلطات جمع المعلومات حول محاولة الاغتيال هذه.