العالم اليوم - المهارات "الناعمة".. صعوبة تلاحق جيل "زد" في العمل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 11:22 صباحاً - تشير الدراسات إلى أن الجيل "زد" لا يرغب عادة في التواصل وإجراء المكالمات ويفضل كتابة الرسائل الإلكترونية ما يتسبب في شكوى رؤوساء العمل والمؤسسات من عدم وجود مرونة في التواصل لدى هذا الجيل.

الاستطلاعات بيّنت أن مهارة التواصل في العمل مطلوبة بنسبة 52 بالمئة أي ضعف الطلب على مهارة استخدام الكمبيوتر مثلا. للحديث عن هذا الموضوع قال أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية رأفت يوسف في حديث مع "دوت الخليج": المهارات تقسم إلى نوعين ناعمة لها علاقة بالتواصل وخاصة مرتبطة بالطبيعة التقنية للعمل.

في حال وجود خلاف مع المدير مثلا، لو مهارات الحزم عند الموظف متوازنة سيخرج من الموقف بحرفية.

هناك موظف ذكي يكسب مديره عن طريق المهارات الناعمة والذكاء الاجتماعي.

العمل الجماعي مهارة أيضا، وعدم وجودها سيشكل عقبة في الحياة العملية للموظف.

النجاح يقوم على التسويق الشخصي الجيد، لا يجب على الموظف أن ينكفء على نفسه.

جيل زد يجب أن يفهم أن التواصل مهم للتسويق الشخصي بشكل جيد.

أهم مرحلة من حياة الطفل هي السنتين الأولى من عمره، يجب تعليمه التواصل وتطويره بما يخدمه مستقبلا في سوق العمل.

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