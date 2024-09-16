العالم اليوم - "الدار" تبيع وحدات مجمع "ياس ريفا" بقيمة 381 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر "الدار" تبيع وحدات مجمع "ياس ريفا" بقيمة 381 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 11:22 صباحاً - قالت شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي، الإثنين، إنها باعت كامل وحدات مجمعها السكني الفاخر الجديد (ياس ريفا) الواقع على القناة المائية لجزيرة ياس خلال 24 ساعة فقط من طرحه، وبقيمة تجاوزت 1.4 مليار درهم (381.19 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان لبورصة أبوظبي إن 52 بالمئة من إجمالي المبيعات كانت من نصيب المشترين الإماراتيين بينما ذهبت النسبة الباقية للمشترين الدوليين والمقيمين في الإمارات.

وبحسب البيان فقد تصدرت جنسيات الهند وباسكتان وبريطانيا قائمة المشترين الدوليين من حيث حجم المبيعات في المشروع، وهو عبارة عن مجمع فلل فاخر، وتبدأ أسعار وحداته من 8.3 مليون درهم.

وذكر البيان أن المشترين تحت سن 45 عاما شكلوا نسبة 60 بالمئة من المشترين في المشروع، كما شكل المشترون الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار 38 بالمئة من المبيعات.