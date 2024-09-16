العالم اليوم - في شهر التوعية للحد من الانتحار.. مخاطر وإحصائيات مقلقة

انتم الان تتابعون خبر في شهر التوعية للحد من الانتحار.. مخاطر وإحصائيات مقلقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 11:22 صباحاً - تتزايد معدلات الانتحار بشكل مقلق حول العالم، حيث ينهي أكثر من 700 ألف شخص حياتهم كل سنة.

ويعتبر الانتحار نتيجة لمعاناة وضغط نفسي واكتئاب يعيشه الكثيرون بصمت.

شهر سبتمبر هو الشهر الدولي للحد من الانتحار، حيث تتزايد الدعوات للوقوف إلى جانب الأشخاص المهددين بالخطر وإنقاذ حياتهم.

وفي هذا السياق، قالت خبيرة التنمية البشرية ومهارات الحياة إيمان حسن:

من يصل لمرحلة الانتحار لا يطلب مساعدة من أحد.

في حال شعرت أن أحدا ما يفكر بالانتحار وسألته صراحة عن وجود هذه الرغبة لديه سأساعده في الخروج من عزلته وهي أكثر ما يعاني منه الشخص في هذه الحالة.

يجب مراقبة كل الأعراض مثل قلة أو كثر النوم والطعام والانسحاب من النشاطات الاجتماعية.

الطبيب النفسي هو الداعم الأول في العلاج لتخطي مرحلة الخطر.

من يخرج من هذه التجربة بشكل صحي يتقدم في حياته.

نساعد الأشخاص من خلال تدريبهم على إدارة المشاعر وتفريغها، صنع علاقات ذات معنى، مهارات العناية بنفسه، اكتشاف الشغف بالحياة.

من جانبها، قالت الاختصاصية النفسية ورئيسة جمعية EMBRACE ميا عطوي: