نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يهدد بإقالة وزير الدفاع غالانت مجددًا بسبب الخلاف حول الهجوم على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد مرة أخرى بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك بسبب معارضة الأخير لشن هجوم موسع على لبنان. ويرى غالانت أن الظروف الحالية ليست مناسبة لهذا الهجوم، ويفضل إتاحة الفرصة لحل دبلوماسي في الشمال، إلى جانب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

في المقابل، ذكرت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن قائد القيادة الشمالية، أوري غوردين، يضغط باتجاه تنفيذ هجوم واسع على لبنان، إلا أن غالانت ورئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، يتخذان موقفًا أكثر تحفظًا تجاه هذا الأمر.

وخلال شهر أغسطس الماضي، هاجم غالانت "ثرثرة" نتنياهو، مشيرًا إلى أنه كان يعتزم توجيه "ضربة استباقية" لحزب الله، لكن نتنياهو حال دون تنفيذها. كما أكدت القناة "12" الإسرائيلية أن غالانت هاجم نتنياهو خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في تل أبيب، ما يبرز التوترات المتصاعدة بينهما.

ووفقًا لموقع "أكسيوس" الأميركي، فإن الخلاف بين نتنياهو وغالانت يعكس توترًا سياسيًا متزايدًا وعداء شخصيًا مستمرًا بين الجانبين، في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية. ومنذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر، تصاعدت وتيرة القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود اللبنانية، حيث يستهدف حزب الله بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية دعمًا للمقاومة في غزة.

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