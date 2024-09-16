نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحقيقات دولية في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن تفاصيل جديدة حول التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن التحقيق سيأخذ طابعًا دوليًا.

وأفادت شبكة سي إن إن الأمريكية في بيان عاجل بأن التحقيق الذي يجريه المكتب أصبح دوليًا، حيث سيشمل تعاونًا مع عدة دول.

تفاصيل التحقيق الدولي

1. خلفية المشتبه به:

رايان ويسلي روث: هو المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال ترامب، وقد تم اعتقاله. تسعى السلطات إلى تحديد خلفيته بشكل دقيق، ويعمل المحققون على تحليل نشاطاته السابقة والحالية.

2. فحص الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي:

السلطات تسعى للحصول على أوامر تفتيش لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يعتقد أنها مرتبطة بروث. يُفترض أن هذه الحسابات قد تحتوي على معلومات هامة حول دوافعه وخططه.

3. النشاطات عبر الإنترنت:

بعض الأنشطة المشتبه بها لروث عبر الإنترنت شملت استخدام منصات تواصل مقرها خارج الولايات المتحدة. هذا يقتضي التعاون مع شركاء دوليين لتحديد كل ما يمكن معرفته عن روث ونشاطاته.

4. مزاعم السفر:

مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بمزاعم روث بشأن سفره إلى الخارج. هذه المعلومات ستكون جزءًا من التحقيقات لتفصيل الروابط المحتملة بين روث والدول الأخرى.

التعاون الدولي

العمل مع شركاء دوليين: التحقيق يتطلب التعاون مع دول أخرى نظرًا لاستخدام منصات دولية ومزاعم السفر. هذا التعاون سيشمل تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الدولية لتسريع عملية التحقيق.

المرحلة الحالية للتحقيق