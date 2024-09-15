البيت الأبيض: بايدن وهاريس على إطلاع بحادثة إطلاق النار قرب ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد البيت الأبيض اليوم الأحد أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على إطلاع بالحادث الأمني قرب ملعب ترامب الدولي للغولف حيث كان يتواجد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.



وقال البيت الأبيض: "تم إطلاع الرئيس ونائبته على الحادث الأمني ​​في ملعب ترامب الدولي للغولف، وقد عبرا عن ارتياحهم لمعرفتهم أنه دونالد ترامب آمن. وسيتم موافاتهم بالمستجدات بشكل منتظم".

وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب مكان وجوده".

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إلى أن ترامب كان يلعب الغولف في ناديه في ويست بالم بيتش، حينما أقدم شخصان على تبادل إطلاق النار خارج النادي.

وقالت شبكة "إن بي سي": "تم نقل المرشح الرئاسي دونالد ترامب إلى مكان آمن من قبل جهاز الخدمة السرية كإجراء احترازي".

يذكر أنه في 13 يوليو الماضي، تمكن توماس ماثيو كروكس من الصعود إلى أعلى المبنى وفتح النار على ترامب، مما أدى إلى إصابة أذنه وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة ومقتل أحد المتفرجين قبل أن يطلق قناص الخدمة السرية النار عليه.

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال ترامب بعد لحظات من اعتلائه المنصة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه