نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناتورة أمريكية تؤكد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال جديدة وتكشف حالته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت عضوة الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين بأن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب تعرض لمحاولة اغتيال جديدة، مشيرة إلى أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب مكان وجوده".

وقالت شبكة "إن بي سي": "تم نقل المرشح الرئاسي دونالد ترامب إلى مكان آمن من قبل جهاز الخدمة السرية كإجراء احترازي".

يذكر أنه في 13 يوليو الماضي، تمكن توماس ماثيو كروكس من الصعود إلى أعلى المبنى وفتح النار على ترامب، مما أدى إلى إصابة أذنه وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة ومقتل أحد المتفرجين قبل أن يطلق قناص الخدمة السرية النار عليه.

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال ترامب بعد لحظات من اعتلائه المنصة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه.

وقال متحدث باسم ترامب حينها إن الرئيس السابق "بخير"، فيما قال جهاز الخدمة السرية إنه آمن. بدوره، أكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى