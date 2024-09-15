نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يصدر بيانا بشأن هجوم "حزب الله" الجوي وانفجار مسيّرة داخل قاعدة عسكرية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، رصد هدفين جويين مشبوهين يعبران من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية ويسقطان في منطقة شمال مرتفعات الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بعد سماع صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، تم تحديد هدفين جويين مشبوهين يعبران من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية ويسقطان في منطقة شمال مرتفعات الجولان".

وأضاف البيان: "قبل قليل، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي في منطقة الجرمق في جنوب لبنان نحو 20 منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله ومواقع للبنية التحتية العسكرية والتي شكلت تهديدا مباشرا للمدنيين الإسرائيليين".



من جهته، أصدر "حزب الله" بيانا أعلن فيه "شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن"، لافتا إلى أن "المسيّرات استهدفت أماكن ‏تموضع واستقرار ضباط وجنود الثكنة، وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عددا من القتلى والجرحى".

وأوضح الحزب أن ذلك يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع ليل أمس مما أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين بينهم ‏أطفال".

هذا وأفادت مصادر عبرية بسقوط عدد من الإصابات جراء انفجار طائرة مسيّرة داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجليل.

كما أفاد مراسلنا في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن اليوم الأحد، سلسلة من الغارات العنيفة استهدف فيها محيط منطقة المحمودية والجرمق ومجرى نهر الليطاني جنوبي البلاد