نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 4 أشخاص في الرقة بعملية إنزال جوي أمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت إذاعة "شام إف أم" السورية مقتل 4 أشخاص بعملية إنزال جوي نفذتها القوات الأمريكية بريف محافظة الرقة الشمالي.

وأوردت الإذاعة: "في المنطقة الشرقية.. مقتل أربعة أشخاص وإصابة امرأة، بعملية إنزال جوي نفذتها قوات الاحتلال الأمريكي في قرية (شنينة) بريف الرقة الشمالي".

وبحسب الإذاعة، "أثناء الهبوط الذي نفذته القوات الأمريكية من إحدى المروحيات في قرية شنينة، تم فتح نيران كثيفة على المباني السكنية والمباني الملحقة، ونتيجة لذلك، قُتل ما لا يقل عن أربعة من السكان المحليين، وجرحت امرأة