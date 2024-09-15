العالم اليوم - معظم أسواق المنطقة ترتفع وسط آمال بخفض كبير للفائدة بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 سبتمبر 2024 05:27 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة، الأحد، مع توقع المستثمرين إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض كبير لأسعار الفائدة.

وركزت الأسواق على تعليقات أحد صناع السياسة الأميركيين السابقين الذي قال إن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لا يزال خيارا متاحا هذا الأسبوع.

وتعكس العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الأميركية احتمالا بنسبة 47 بالمئة بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ارتفاعا من 28 بالمئة، الثلاثاء، بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الهامش سيكون ضئيلا بين احتمالي الخفض بمقدار ربع ونصف نقطة مئوية.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.5 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وسهم مجموعة التيسير 0.2 بالمئة.

كما تقدم المؤشر القطري 0.6 بالمئة بقيادة مكاسب بلغت اثنين بالمئة لسهم مصرف الريان المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وخارج منطقة الخليج، انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية وأخرى صغيرة وسط تحسن في السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا 0.15 بالمئة إلى 2406.25 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.1 مليون دينار (7.1 مليون دولار) مقارنة مع 4.2 مليون في الجلسة السابقة.