نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبو عبيدة" يبارك عملية "أنصار الله" اليوم ضد إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" مباركة "حماس" العملية النوعية التي نفذها "أنصار الله" صباح اليوم بضرب هدف عسكري قرب تل أبيب وسط إسرائيل بصاروخ باليستي جديد من نوعه.



وكتب أبو عبيدة في "تلغرام": "نبارك العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم واستهدفت هدفا عسكريا قرب تل أبيب، كما نثمن وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك.

وأضاف: "إن طبيعة السلاح المستخدم في العملية ونوعية الهدف الذي استهدفته وغيرها من التفاصيل التي أطلعنا عليها إخوتنا في اليمن تشكل نقلة نوعية سيكون لها مفاعيل مهمة في مسار ومآلات معركة طوفان الأقصى".

واختتم: "إن الكيان الصهيوني الذي لا زال غارقا في أوحال غزة، والذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، وإن خطوة غبية كهذه ستعني أن (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الناطق العسكري باسم حركة "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في يافا بإسرائيل بصاروخ فرط صوتي.

وقال في بيانه: نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت عمق الكيان الصهيوني بصاروخ باليستي فرط صوتي جديد".

وأضاف: "نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له وقطع مسافة 2040 كيلومترا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة".

من جهتها، تساءلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الصاروخ "الحوثي" فيما لو كان "كروز" أم "باليستي"، ولماذا تم اكتشافه في مرحلة متأخرة بينما كان من المفترض اكتشافه بعيدا عن الأراضي الإسرائيلية، وفيما لو اخترق الأجواء من اتجاه غير متوقع