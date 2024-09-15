نتنياهو يشارك في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيزور الولايات المتحدة من الـ24 وحتى الـ28 من سبتمبر للمشاركة في الدورة الـ79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولم يعلن مكتب نتنياهو حتى الآن عن أي لقاءات أو فعاليات محددة يشارك فيها رئيس الوزراء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وافتتحت في نيويورك، يوم الثلاثاء الماضي (11 سبتمبر)، الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتولى رئيس وزراء الكاميرون السابق، فيليمون يانغ مهام رئيس الدورة.

وسيكون الجزء الرئيسي من الدورة أسبوع المستوى العالي، الذي سيقام خلال الفترة بين 24 و30 سبتمبر، والذي سيدلي خلاله زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بخطاباتهم لتقديم الرؤى بشأن أهم القضايا الدولية ومواجهة التحديات العالمية.

ومن المتوقع أن يتحدث أمام الجمعية العامة خلال فعاليات الدورة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيرهم من الزعماء.

ويترأس الوفد الروسي إلى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

من جهتها حصلت فلسطين لأول مرة على مقعد رسمي مع الدول الأعضاء.



وخلال الدورة سيكون بإمكان فلسطين إدراج ممثليها على قائمة المتحدثين في الجلسات حول قضايا الشرق الأوسط وعرض تعديلات واقتراحات.

ومع ذلك لا تزال فلسطين بصفة عضو مراقب، ولا تمتلك حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة. كما لا يمكن لها ترشيح ممثليها لمختلف المناصب في الأجهزة والهيئات الأممية