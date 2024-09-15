العالم اليوم - رحيل الروائي والمفكر اللبناني إلياس خوري

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 سبتمبر 2024 01:21 مساءً - توفي الروائي والناقد والمفكر اللبناني البارز إلياس خوري، الأحد، عن عمر 76 عاما، شهدت رحلة طويلة في عالم الأدب والفن.

ونعاه أدباء وكتاب وفنانون من مختلف الدول العربية، من بينهم المؤرخ اللبناني فواز طرابلسي، ورسام الكاريكاتير السوري سعد حاجو، والشاعر المصري زين العابدين فؤاد.

وكتب الباحث والمترجم اللبناني سعود المولى على صفحته في "فيسبوك": "عشية ذكرى المجزرة في صبرا وشاتيلا يترجل فتى فلسطين ولبنان وسوريا عاشق الثورة وأحلام المستضعفين (...) وقلبه وروحه ما بين غزة وجنين".

ولد خوري في بيروت عام 1948، ودرس التاريخ في الجامعة اللبنانية، كما حصل على الدكتوراة في التاريخ الاجتماعي من باريس.

أصدر روايته الأولى "لقاء الدائرة" عام 1975، وكتب سيناريو فيلم "الجبل الصغير" عام 1977 الذي تناول الحرب الأهلية في لبنان.

ومن أبرز مؤلفاته "رحلة غاندي الصغير"، و"مملكة الغرباء"، و"يالو"، ورواية "باب الشمس" التي حولها المخرج المصري يسري نصر الله إلى فيلم سينمائي.

وشارك خوري في تحرير عدة مجلات وصحف بارزة من بينها "شؤون فلسطينية"، و"الكرمل"، و"السفير"، كما شغل منصب المدير الفني لمسرح بيروت، وكان مديرا مشاركا لمهرجان سبتمبر للفنون المعاصرة.