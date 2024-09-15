نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع مهاجرين في مأساة جديدة أثناء عبور المانش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الفرنسية، الأحد، عن مصرع عدد من المهاجرين خلال محاولتهم عبور قناة المانش بطريقة غير نظامية من شمال فرنسا إلى إنجلترا، ليل السبت. يأتي هذا الحادث بعد غرق قارب آخر أسفر عن مقتل 12 شخصًا في الثالث من سبتمبر، وهي أسوأ حصيلة حتى الآن هذا العام، مما يرفع عدد القتلى خلال محاولات العبور غير النظامية للمانش إلى 37 شخصًا على الأقل منذ بداية يناير.

تواصل أعداد المهاجرين الذين يعبرون المانش في الارتفاع، حيث وصل 21،615 مهاجرًا إلى بريطانيا عبر القناة في النصف الأول من عام 2024، وفقًا للبيانات الرسمية. وتشكل هذه الأرقام تحديًا كبيرًا لحكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة، التي تسعى إلى تقليل عدد الوافدين غير الشرعيين.