العالم اليوم - جماعة الحوثي تتبنى إطلاق صاروخ بالستي على وسط إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، أنها أطلقت صاروخا بالستيا على "هدف عسكري" وسط إسرائيل، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في "منطقة مفتوحة" وسط البلاد.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في مقطع فيديو عبر "إكس": "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (حسبما تسمي قوات الحوثي نفسها) عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وقد نفذت العملية بصاروخ بالستي جديد فرط صوتي"، مشيرا إلى أن "دفاعات العدو أخفقت في اعتراضه والتصدي له".

وأوضح أن الصاروخ "نجح في الوصول لهدفه قاطعا مسافة تقدر بـ2040 كلم في غضون 11.5 دقيقة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت مبكر الأحد أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في "منطقة مفتوحة" وسط البلاد.

وقال الجيش في بيان: "متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة".

وأشار في بيان ثان إلى أن "الصاروخ أطلق من اليمن"، موضحا أن "دوي الانفجارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة ناتجة عن صواريخ اعتراض".

ومنذ نوفمبر، يشن الحوثيون المدعومون من إيران، عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة فيه.

وخلال الأشهر الماضية، أعلن الحوثيون مرات عدة استهداف مدينة إيلات ومينائها في إسرائيل، لكن هجومهم في 19 يوليو كان الأول الذي يستهدف تل أبيب.

وردت إسرائيل في اليوم التالي بتنفيذ غارات جوية على ميناء الحديدة، في هجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وألحق أضرار هائلة بالمرفأ الاستراتيجي الخاضع لسيطرة الحوثيين.