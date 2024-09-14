نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق: صانعو القرارات بواشنطن مختلفون في رؤيتهم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 04:28 مساءً - قال جويل روبين، نائب وزير خارجية أمريكا سابقا، إن صانعي القرارات الأمريكيين مختلفين في رؤيتهم، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكامالا هاريس يتحدثون عن حل الدولتين، في حين أن مستشار دونالد ترامب يقول إن الحل لن يحدث، ولهذا فإن السياسة الأمريكية بها انحراف كبير فهناك سياسات تدعو لحرية فلسطين وصوت آخر يعارض ذلك.

وأضاف “روبين”، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن بايدن يحاول تطبيق وقف لإطلاق النار على قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين ويعاني هو وفريقه من صعوبة والمسئولين في الشرق الأوسط في محاولاتهم لتطبيق وقف إطلاق النار.

وواصل: «نتنياهو في الوقت الحالي لا يريد إبرام صفقة تبادل بالرغم من أن مئات آلاف الإسرائيليين يحتجون ويطالبون بعقد صفقة، ومن هنا سيتعين على الولايات المتحدة الانتقال إلى عملية دبلوماسية أخيرة للحصول على دولة فلسطين، وذلك بسبب معارضة الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين وهذا ما سيتسبب في إثارة المشكلات في المنطقة».