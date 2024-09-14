نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز تبون بالانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية اليوم السبت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبد المجيد تبون بأغلبية الأصوات.

وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج إن "عبد المجيد تبون حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعليه تعلن المحكمة الدستورية عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية".

وأضاف بلحاج أن تبون حصل على عدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، وأن الإعلان الحالي سينشر في الجريدة الرسمية.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 46.10 بالمئة، حصل على إثرها عبد المجيد تبون على 84.30 بالمئة من الأصوات، وعبد العالي حساني شريف على 9.56 بالمئة، ويوسف أوشيش على 6.14 بالمئة.