العالم اليوم - بوساطة إماراتية.. تبادل 206 أسرى بين روسيا وأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 سبتمبر 2024 02:19 مساءً - أعلنت الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا، في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 206 أسرى مناصفة من الجانبين.

وبهذه العملية وصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1994 أسيرا.

وقد أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن شكرها للبلدين على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية، لانجاح عملية تبادل الأسرى، بالرغم من تحديات ظروف الحرب الحالية، والذي يؤكد الثقة التي تحظى بها الدولة، لدى جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وتقديرهما لدورها في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين.

واعتبرت الخارجية الإماراتية أن نجاح الوساطة الجديدة، وهي الـ8 من نوعها، منذ بداية العام 2024، تمثل انعكاسا لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين.

وأكدت وزارة الخارجية التزام دولة الامارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى ايجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، حيث تسعى الدولة إلى دعم جميع المبادرات، التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

وقد نجحت جهود الوساطة الإماراتية منذ بداية العام الجاري، في إتمام 7 عمليات تبادل أسرى حرب، بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونَيْن إثنين بين الولايات المتحدة وروسيا.