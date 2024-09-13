رئيس جنوب إفريقيا: نواصل قضيتنا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - جنوب إفريقيا تواصل قضيتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده مستمرة في قضيتها ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وأكد رامافوزا أن جنوب إفريقيا لا ترى أي سبب للتراجع عن هذه القضية.

موقف جنوب إفريقيا



وفي تصريحاته، أشار رئيس جنوب إفريقيا إلى أن بلاده ماضية في قضيتها ضد إسرائيل ولا توجد أي ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية أو أي حكومة أخرى لإسقاط هذه القضية. وأوضح رامافوزا أن جنوب إفريقيا ملتزمة بملاحقة العدالة الدولية بشأن الانتهاكات التي حدثت في غزة.

انضمام تشيلي إلى الدعوى القضائية



وأعلنت محكمة العدل الدولية انضمام تشيلي إلى جنوب إفريقيا في دعواها القضائية ضد إسرائيل. هذا الانضمام يعزز من موقف جنوب إفريقيا ويزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل للرد على هذه الاتهامات.

الضغوط الإسرائيلية والأمريكية



حسب تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي، تمارس إسرائيل ضغوطًا على أعضاء الكونجرس الأمريكي للضغط على جنوب إفريقيا لإسقاط قضيتها في محكمة العدل الدولية. تسعى إسرائيل من خلال هذه الضغوط إلى إقناع جنوب إفريقيا بأن استمرارها في هذه القضية سيكون له عواقب، وتأمل أن تتبنى الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا نهجًا مختلفًا تجاه إسرائيل والحرب في غزة.

المهلة النهائية لتقديم الحجج



أمام جنوب إفريقيا مهلة حتى 28 أكتوبر القادم لتقديم حججها إلى محكمة العدل الدولية لمواصلة القضية ضد إسرائيل. هذه المهلة تعد فرصة حاسمة لتقديم الأدلة والبراهين التي تدعم اتهاماتها ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية خلال الحرب في غزة.

تواصل جنوب إفريقيا حملتها القانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مدعومة بانضمام تشيلي إلى الدعوى. وفي ظل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية، يبقى موقف جنوب إفريقيا قويًا وثابتًا في سعيها لتحقيق العدالة الدولية بشأن الانتهاكات في غزة. ومع اقتراب المهلة النهائية لتقديم الحجج، تترقب الأوساط الدولية ما ستقدمه جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية.