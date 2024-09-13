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أحمد جودة - القاهرة - الولايات المتحدة، تحولت تظاهرة مؤيدة لإسرائيل في أحد ضواحي بوسطن مساء الخميس إلى أعمال عنف، مما أسفر عن إصابة شخص برصاصة، وقد وصفت مسؤولة محلية الحادث بأنه "مخيف".

وأوضحت السلطات أن مشادة نشأت بعد مواجهة بين مجموعة من المتظاهرين أدت إلى إصابة أحد المارة بالرصاص، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وقالت ماريان رايان، ممثلة الادعاء العام في مقاطعة ميدلسكس، إن الشرطة توجهت إلى موقع التظاهرة الصغيرة في نيوتن.

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وأشارت رايان إلى أن تبادلًا حادًا للألفاظ وقع قبل أن يعبر أحد المارة الشارع بسرعة ويواجه أحد المتظاهرين.

الولايات المتحدة، وفي مؤتمر صحفي عُقد في وقت متأخر من مساء الخميس، أوضحت: "نشب شجار، وخلاله أطلق أحد أعضاء المجموعة المتظاهرة النار على الشخص الذي عبر الشارع".



عاجل| "حادث مرعب" أثناء مظاهرة مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة

القبض على سكوت هايز

تم القبض على سكوت هايز، البالغ من العمر 47 عامًا من فرامينغهام، بتهم الاعتداء بسلاح خطير وانتهاك حق دستوري أدى إلى إصابة. وذكرت رايان أن الضحية، الذي لم يتم الكشف هويته، يتلقى حاليًا العلاج في المستشفى نتيجة إصابات تهدد حياته.

من جهته، دعا جورج ماكمينز، القائم بأعمال قائد شرطة مقاطعة نيوتن، الشهود إلى تقديم أي صور أو تسجيلات مصورة تساعد المحققين في التحقيق في الحادث.

أعلن أن الشرطة ستكثف دوريات التأمين حول "دور العبادة" خلال الأيام القادمة.

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الولايات المتحدة، بدورها، وصفت عمدة نيوتن، روثان فولر، حادثة إطلاق النار بأنها "مخيفة"، ودعت الجميع إلى الحفاظ على الهدوء حتى انتهاء تحقيقات الشرطة.

وأضافت فولر: "أدرك أن المواطنين لديهم الكثير من التساؤلات، وسنقوم بمشاركة المعلومات مع سكان نيوتن ووسائل الإعلام عندما يكون ذلك ممكنًا، فنحن لا نزال في المراحل الأولية من التحقيق الجاري."