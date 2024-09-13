نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هولندا: لن نتمكن من توريد صواريخ باتريوت لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع "NL Times" الإخباري بأن هولندا لن تتمكن من تسليم نظام الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا بسبب انسحاب الدولة الشريكة في المشروع وعدم وفائها بالتزاماتها.



وذكر الموقع وفقا لوزارة الدفاع الهولندية، أنه لن يتم تزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الجوي "باتريوت" في الوقت الحالي، بسبب انسحاب الحليف المشارك في المشروع والذي لم يتم ذكره.

وأوضح وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، في تصريح لإحدى الصحف الألمانية، أن هولندا أرسلت مؤخرا رادارا إلى أوكرانيا، وكان من المقرر تسليم ثلاث قاذفات قريبا، إلا أن الدولة التي كانت مسؤولة عن توفير مكونات أخرى للمنظومة لم تفِ بالتزاماتها.

وتبحث هولندا حاليا مع شركاء آخرين إمكانية توفير هذه المكونات، دون أن يتم تحديد الدولة التي انسحبت من المشروع.

وفي يونيو الماضي أعلنت هولندا أنها قررت التعاون مع دولة أخرى لإرسال منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا.

ويطالب زيلينسكي الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتزويده بمنظومات باتريوت إضافية.

واشتكت كييف باستمرار في الفترة ألأخيرة من نقص في الذخيرة وخاصة في أنظمة الدفاع الجوي.

واعتبر الكرملين أن تزويد كييف بالأسلحة يطيل أمد الصراع ويساهم في المزيد من تدمير أوكرانيا.