عاجل| الناتو طرفًا مباشرًا في الصراع ضد قوة نووية.. روسيا تحذر "عواقب وخيمة"

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أحمد جودة - القاهرة - هددت موسكو، اليوم الجمعة، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بخطر الحرب إذا تاحت الفرصة لأوكرانيا لاستهداف روسيا بصواريخ بعيدة المدى.

وأشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، إلى أن "الناتو سيكون طرفًا مباشرًا في الصراع ضد قوة نووية، ويجب ألا نغفل عن ذلك، ويتعين على الجميع التفكير في العواقب".

كما أبلغ مندوب روسيا مجلس الأمن أنه "إذا سمح الغرب لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى لضرب روسيا، فإن دول الناتو ستدخل في حرب مباشرة معها".

عاجل| روسيا تحذر الناتو من "عواقب وخيمة"

تصريحات من مجلس النواب الروسي

من جهته، صرح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي)، يوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي يُعتبر طرفًا في العمليات العسكرية في أوكرانيا، وأكد أن الحلف يشارك بشكل كبير في اتخاذ القرارات العسكرية.

تأتي تعليقات فولودين، الذي يُعد حليفًا مقربًا للرئيس فلاديمير بوتين، بعد يوم من تحذير الرئيس الروسي بأن الغرب سيكون قد دخل في صراع مباشر مع روسيا إذا سمح لأوكرانيا بقصف الأراضي الروسية باستخدام صواريخ بعيدة المدى مصنوعة في الغرب، واعتبر أن هذه الخطوة ستغير طبيعة النزاع.

الولايات المتحدة تنافش إمكانية توجية ضربات من قبل أوكرانيا

اتهم فولودين، الذي لم يقدم أدلة موثوقة لدعم تصريحاته، التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا في اختيار المدن الروسية المستهدفة، والموافقة على إجراءات عسكرية محددة، وإصدار أوامر إلى كييف.

وكتب فولودين عبر قناته الرسمية على تيليجرام: "تناقش الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا إمكانية توجيه ضربات (من قبل أوكرانيا) باستخدام أسلحة بعيدة المدى على أراضينا، وهذه ليست سوى محاولة لإخفاء مشاركتهم المباشرة في العمليات العسكرية".

كما أضاف: "في الواقع، تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى منح أنفسهم التفويض للقيام بأعمال عدائية بالصواريخ ضد روسيا".