العالم اليوم - ارتفاع ثقة المستهلكين الأميركيين في سبتمبر مع تراجع التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - تحسنت ثقة المستهلكين الأميركيين في سبتمبر، وسط تراجع التضخم، إلا أن الأميركيين لا يزالون يتوخون الحذر قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر.

وجاءت القراءة الأولية لجامعة ميشيغان بشأن المؤشر الإجمالي لثقة المستهلكين عند 69 هذا الشهر، مقارنة بالقراءة النهائية عند 67.9 في أغسطس.

وتوقع خبراء اقتصاد أجرت لهم رويترز استطلاعا أن تسجل القراءة الأولية 68.5.

وقالت جوان هسو مديرة مسوح المستهلكين "تتوقع نسبة آخذة في التزايد من الجمهوريين والديمقراطيين فوز هاريس حاليا".

وأضافت "تزايدت الفجوات في ثقة المستهلكين من مؤيدي الحزبين اتساقا مع اختلاف رؤاهم لتبعات فوز هاريس بالرئاسة على الاقتصاد".

وأُجري المسح قبل مناظرة يوم الثلاثاء التي واجه فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب نائبة الرئيس كاملا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الخامس من نوفمبر.

وهبطت قراءة توقعات التضخم لعام واحد في المسح لرابع شهر على التوالي إلى 2.7 بالمئة من 2.8 بالمئة في أغسطس.

ونسبة 2.7 بالمئة هي أدنى قراءة منذ ديسمبر 2020.

وارتفعت توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.1 بالمئة من ثلاثة بالمئة في الشهر السابق.