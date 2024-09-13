نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التايمز": بايدن أقل ميلا من بلينكن للسماح لكييف بضرب العمق الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "التايمز" نقلا عن مصادرها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقل ميلا من وزير خارجيته أنتوني بلينكن للسماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

وأضافت الصحيفة أن بايدن قد يوافق على السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمس" الأمريكية لكنه لن يسمح لها باستخدام صواريخ أخرى بعيدة المدى كصواريخ "ستورم شادو" البريطانية الفرنسية المشتركة.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة في واشنطن.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من السماح لنظام كييف بضرب الأراضي الروسية "لأن ذلك سيعني دخول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع".

وأوضح أن "الجيش الأوكراني غير قادر على توجيه ضربات بعيدة المدى، لأن ذلك لا يمكن إلا عبر الأقمار الصناعية الأمريكية والأوروبية، وأن الجيش الأوكراني أصلا غير قادر على رسم مسارات الصواريخ بعيدة المدى لأنه لا يمتلك التقنيات اللازمة لذلك