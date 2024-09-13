نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الأمريكية في بغداد تكشف الجهة التي استهدفتها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد مجموعات موالية لإيران بالاعتداء على مجمع الدعم الدبلوماسي الأمريكي في بغداد، مشيرة إلى "احتفاظ واشنطن بحق الدفاع عن النفس".

وذكر بيان للسفارة أنه "في يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر، تم الاعتداء على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية".

وأضاف البيان: "تشير الدلائل إلى أن الهجوم بدأ من جانب ميليشيات متحالفة مع إيران وتعمل بحرية في العراق".

والأربعاء الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد عن تعرضها لهجوم، مؤكدة عدم وجود إصابات.

من جهتها، ذكرت كتائب "حزب الله العراقية" أن توقيت إطلاق الصاروخين كان يهدف بوضوح إلى إرباك زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للبلاد التي بدأت يوم الأربعاء.

وحثت الكتائب قوات الأمن العراقية على التحقيق في الهجوم وتحديد المسؤول عنه. وزيارة بزشكيان للعراق هي أولى زياراته الخارجية منذ انتخابه في يوليو الماضي.

ويستضيف العراق 2500 جندي أمريكي، كما توجد به فصائل متحالفة مع إيران مرتبطة بالقوات الأمنية العراقية.

وتشن جماعات مسلحة في العراق هجمات متكررة على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب غزة