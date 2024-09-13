نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رصد بكتيريا الكوليرا في مياه نهر الليطاني في لبنان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان رصد بكتيريا الكوليرا في مياه الحوض الأعلى للنهر الذي لا يزال يستقبل الصرف الصحي غير المعالج، والملوث بشتى أنواع الميكروبات.

وقالت المصلحة في بيان إنه "من خلال الفحوصات الدورية لعينات من مواقع عشوائية ومحددة مسبقا من مياه نهر الليطاني، تم رصد جرثومة الكوليرا في مياه الحوض الأعلى"، مشيرة إلى أن "المياه الملوثة بجرثومة الكوليرا هي أهم سبب لتفشيها، خاصة وأن النهر خصوصا في حوضه الأعلى لا يزال يستقبل الصرف الصحي غير المعالج والملوث بشتى أنواع الجراثيم".

وأوضحت أنها أخذت بتاريخ 9 سبتمبر الحالي "عينات مياه من 7 نقاط في نهر الليطاني في حوضه الأعلى لرصد أي تلوث بالكوليرا، وبينت النتائج تلوث المياه بجرثومة الكوليرا في نقطتين هما: نقطة تجمع الصرف الصحي في شتورة ونقطة نهر الليطاني عند جسر الدلهمية"، مذكرة أن "هاتين النقطين سجلتا أيضا تلوث بالكوليرا عند تفشي الوباء عام 2022".

وحذرت المصلحة من الوضع الحالي للنهر وطلبت توقيف كافة النشاطات التي يمكن أن تفاقم من هذا الوضع أو تؤدي إلى تفشي الوباء من جديد، حيث أنه و"بمجرد وصول جرثومة الكوليرا إلى المياه السطحية، فإنها سوف تنتقل وتتفشى في كافة النقاط، مما يحمل خطرا صحيا جسيما يهدد كافة أبناء الحوض الأعلى لنهر الليطاني